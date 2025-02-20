Währungen / TX
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr
35.20 USD 0.24 (0.68%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TX hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.04 bis zu einem Hoch von 35.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TX News
Tagesspanne
35.04 35.48
Jahresspanne
24.00 37.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.44
- Eröffnung
- 35.12
- Bid
- 35.20
- Ask
- 35.50
- Tief
- 35.04
- Hoch
- 35.48
- Volumen
- 292
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- 8.24%
- 6-Monatsänderung
- 12.68%
- Jahresänderung
- -5.07%
