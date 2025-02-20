KurseKategorien
Währungen / TX
Zurück zum Aktien

TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr

35.20 USD 0.24 (0.68%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TX hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.04 bis zu einem Hoch von 35.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TX News

Tagesspanne
35.04 35.48
Jahresspanne
24.00 37.98
Vorheriger Schlusskurs
35.44
Eröffnung
35.12
Bid
35.20
Ask
35.50
Tief
35.04
Hoch
35.48
Volumen
292
Tagesänderung
-0.68%
Monatsänderung
8.24%
6-Monatsänderung
12.68%
Jahresänderung
-5.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K