통화 / TX
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr
35.19 USD 0.01 (0.03%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TX 환율이 오늘 -0.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.74이고 고가는 35.52이었습니다.
Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TX News
일일 변동 비율
34.74 35.52
년간 변동
24.00 37.98
- 이전 종가
- 35.20
- 시가
- 35.49
- Bid
- 35.19
- Ask
- 35.49
- 저가
- 34.74
- 고가
- 35.52
- 볼륨
- 772
- 일일 변동
- -0.03%
- 월 변동
- 8.21%
- 6개월 변동
- 12.64%
- 년간 변동율
- -5.10%
