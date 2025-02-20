Devises / TX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr
35.19 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TX a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.74 et à un maximum de 35.52.
Suivez la dynamique Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TX Nouvelles
- Earnings call transcript: Ternium Q2 2025 earnings beat expectations
- Ternium shares jump after Q2 earnings beat expectations
- Ternium ADR earnings beat by $0.63, revenue fell short of estimates
- Ternium Stock: Can Regional Barriers Keep Margins Safe? (NYSE:TX)
- Morgan Stanley downgrades Ternium stock to Equalweight on limited upside
- Steelmaker Ternium pushes for stronger USMCA trade pact in face of tariffs
- Steelmaker Ternium pushes for stronger USMCA trade pact in face of tariffs
- Ternium: Odd Choice Of Dividends When The Company Is Selling For 50% Book Value (NYSE:TX)
- Ternium Stock: Latin Steelmaker Betting Big On Nearshoring - And It's Dirt Cheap (NYSE:TX)
- Ternium: A Value Opportunity In The Regional Steel Industry (NYSE:TX)
- Ternium: Strong Buy Based On Deep Value And Market Pessimism (NYSE:TX)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Ternium Stock: Upgrading To Buy Despite Bad Q4 Results (NYSE:TX)
- Ternium S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TX)
Range quotidien
34.74 35.52
Range Annuel
24.00 37.98
- Clôture Précédente
- 35.20
- Ouverture
- 35.49
- Bid
- 35.19
- Ask
- 35.49
- Plus Bas
- 34.74
- Plus Haut
- 35.52
- Volume
- 772
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- 8.21%
- Changement à 6 Mois
- 12.64%
- Changement Annuel
- -5.10%
20 septembre, samedi