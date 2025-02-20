Divisas / TX
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr
35.44 USD 0.07 (0.20%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TX de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.19, mientras que el máximo ha alcanzado 36.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
35.19 36.10
Rango anual
24.00 37.98
- Cierres anteriores
- 35.37
- Open
- 35.19
- Bid
- 35.44
- Ask
- 35.74
- Low
- 35.19
- High
- 36.10
- Volumen
- 380
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 8.98%
- Cambio a 6 meses
- 13.44%
- Cambio anual
- -4.42%
