Moedas / TECK
TECK: Teck Resources Ltd
39.44 USD 0.21 (0.53%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TECK para hoje mudou para -0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.36 e o mais alto foi 40.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Teck Resources Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TECK Notícias
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Carney impõe condição de sede canadense para acordo da Anglo American com a Teck
- Carney set Canadian HQ condition for Anglo American’s Teck deal - Globe and Mail
- Teck Resources And Anglo American: Joint Growth With Synergies (NYSE:TECK)
- Warner Bros, Oracle, And Micron Technology Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Sep. 8 - Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Teck Resources stock rises as Benchmark reiterates Buy rating
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- TSX futures tick up after index logs fresh record high close
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Teck Resources Limited (TECK.B:CA) Anglo American And Teck Resources Merger Of Equals Conference Call Transcript
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- $55 Billion Copper Coup: Anglo Outmaneuvers Rivals With Surprise Teck Merger
- Why Is Teck Resources Stock Soaring Tuesday? - Anglo American (OTC:NGLOY), Teck Resources (NYSE:TECK)
- Anglo American Strikes $20 Billion All-Stock Deal for Teck Resources
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- What's Going On With Teck Shares Tuesday? - Teck Resources (NYSE:TECK)
- Teck CEO says focus is on Anglo American merger approval
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Anglo Teck agreement binds assets of 'extraordinary value', says head of Chile's Codelco
Faixa diária
39.36 40.35
Faixa anual
28.32 52.97
- Fechamento anterior
- 39.65
- Open
- 39.97
- Bid
- 39.44
- Ask
- 39.74
- Low
- 39.36
- High
- 40.35
- Volume
- 5.857 K
- Mudança diária
- -0.53%
- Mudança mensal
- 16.65%
- Mudança de 6 meses
- 9.43%
- Mudança anual
- -24.95%
