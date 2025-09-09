КотировкиРазделы
TECK: Teck Resources Ltd

40.22 USD 1.71 (4.08%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TECK за сегодня изменился на -4.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.09, а максимальная — 42.20.

Следите за динамикой Teck Resources Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.09 42.20
Годовой диапазон
28.32 52.97
Предыдущее закрытие
41.93
Open
41.86
Bid
40.22
Ask
40.52
Low
40.09
High
42.20
Объем
14.433 K
Дневное изменение
-4.08%
Месячное изменение
18.96%
6-месячное изменение
11.60%
Годовое изменение
-23.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.