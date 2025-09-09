Валюты / TECK
TECK: Teck Resources Ltd
40.22 USD 1.71 (4.08%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TECK за сегодня изменился на -4.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.09, а максимальная — 42.20.
Следите за динамикой Teck Resources Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TECK
Дневной диапазон
40.09 42.20
Годовой диапазон
28.32 52.97
- Предыдущее закрытие
- 41.93
- Open
- 41.86
- Bid
- 40.22
- Ask
- 40.52
- Low
- 40.09
- High
- 42.20
- Объем
- 14.433 K
- Дневное изменение
- -4.08%
- Месячное изменение
- 18.96%
- 6-месячное изменение
- 11.60%
- Годовое изменение
- -23.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.