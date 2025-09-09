Währungen / TECK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TECK: Teck Resources Ltd
39.22 USD 0.22 (0.56%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TECK hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.99 bis zu einem Hoch von 39.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teck Resources Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TECK News
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Carney set Canadian HQ condition for Anglo American’s Teck deal - Globe and Mail
- Teck Resources And Anglo American: Joint Growth With Synergies (NYSE:TECK)
- Warner Bros, Oracle, And Micron Technology Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Sep. 8 - Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Teck Resources-Aktie legt zu: Benchmark bestätigt Kaufempfehlung
- Teck Resources stock rises as Benchmark reiterates Buy rating
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- TSX futures tick up after index logs fresh record high close
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Teck Resources Limited (TECK.B:CA) Anglo American And Teck Resources Merger Of Equals Conference Call Transcript
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- $55 Billion Copper Coup: Anglo Outmaneuvers Rivals With Surprise Teck Merger
- Why Is Teck Resources Stock Soaring Tuesday? - Anglo American (OTC:NGLOY), Teck Resources (NYSE:TECK)
- Anglo American Strikes $20 Billion All-Stock Deal for Teck Resources
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- What's Going On With Teck Shares Tuesday? - Teck Resources (NYSE:TECK)
- Teck CEO says focus is on Anglo American merger approval
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Anglo Teck agreement binds assets of 'extraordinary value', says head of Chile's Codelco
Tagesspanne
38.99 39.91
Jahresspanne
28.32 52.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.44
- Eröffnung
- 39.50
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Tief
- 38.99
- Hoch
- 39.91
- Volumen
- 9.767 K
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- 16.00%
- 6-Monatsänderung
- 8.82%
- Jahresänderung
- -25.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K