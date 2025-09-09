KurseKategorien
TECK
TECK: Teck Resources Ltd

39.22 USD 0.22 (0.56%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TECK hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.99 bis zu einem Hoch von 39.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teck Resources Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
38.99 39.91
Jahresspanne
28.32 52.97
Vorheriger Schlusskurs
39.44
Eröffnung
39.50
Bid
39.22
Ask
39.52
Tief
38.99
Hoch
39.91
Volumen
9.767 K
Tagesänderung
-0.56%
Monatsänderung
16.00%
6-Monatsänderung
8.82%
Jahresänderung
-25.37%
