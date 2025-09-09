Devises / TECK
TECK: Teck Resources Ltd
39.22 USD 0.22 (0.56%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TECK a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.99 et à un maximum de 39.91.
Suivez la dynamique Teck Resources Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TECK Nouvelles
- UBS revoit à la hausse ses prévisions pour les métaux de base
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Carney impose une condition de siège social canadien pour l’accord Anglo American-Teck
- Teck Resources And Anglo American: Joint Growth With Synergies (NYSE:TECK)
- Warner Bros, Oracle et Micron Technology figurent parmi les 10 premiers gagnants de grande capitalisation la semaine dernière (8 sept. - 12 sept.) : Les autres sont-ils dans votre portefeuille ? | Benzinga France
- Tesla, Delta Air, Teck Resources et une action financière dans les "Final Trades" de CNBC | Benzinga France
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- L’action de Teck Resources en hausse après la réitération de la note d’achat par Benchmark
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- TSX futures tick up after index logs fresh record high close
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Teck Resources Limited (TECK.B:CA) Anglo American And Teck Resources Merger Of Equals Conference Call Transcript
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- $55 Billion Copper Coup: Anglo Outmaneuvers Rivals With Surprise Teck Merger
- Why Is Teck Resources Stock Soaring Tuesday? - Anglo American (OTC:NGLOY), Teck Resources (NYSE:TECK)
- Anglo American Strikes $20 Billion All-Stock Deal for Teck Resources
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
Range quotidien
38.99 39.91
Range Annuel
28.32 52.97
- Clôture Précédente
- 39.44
- Ouverture
- 39.50
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Plus Bas
- 38.99
- Plus Haut
- 39.91
- Volume
- 9.767 K
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- 16.00%
- Changement à 6 Mois
- 8.82%
- Changement Annuel
- -25.37%
20 septembre, samedi