Dövizler / TECK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TECK: Teck Resources Ltd
39.22 USD 0.22 (0.56%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TECK fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.99 ve Yüksek fiyatı olarak 39.91 aralığında işlem gördü.
Teck Resources Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TECK haberleri
- UBS baz metal tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yaptı
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Carney, Anglo American’ın Teck anlaşması için Kanada merkezini şart koştu - Globe and Mail
- Carney set Canadian HQ condition for Anglo American’s Teck deal - Globe and Mail
- Teck Resources And Anglo American: Joint Growth With Synergies (NYSE:TECK)
- BHP’den hissedarlara organik büyüme mesajı
- Warner Bros, Oracle, And Micron Technology Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Sep. 8 - Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Teck Resources stock rises as Benchmark reiterates Buy rating
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- TSX futures tick up after index logs fresh record high close
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Teck Resources Limited (TECK.B:CA) Anglo American And Teck Resources Merger Of Equals Conference Call Transcript
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- $55 Billion Copper Coup: Anglo Outmaneuvers Rivals With Surprise Teck Merger
- Why Is Teck Resources Stock Soaring Tuesday? - Anglo American (OTC:NGLOY), Teck Resources (NYSE:TECK)
- Anglo American Strikes $20 Billion All-Stock Deal for Teck Resources
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- What's Going On With Teck Shares Tuesday? - Teck Resources (NYSE:TECK)
- Teck CEO says focus is on Anglo American merger approval
Günlük aralık
38.99 39.91
Yıllık aralık
28.32 52.97
- Önceki kapanış
- 39.44
- Açılış
- 39.50
- Satış
- 39.22
- Alış
- 39.52
- Düşük
- 38.99
- Yüksek
- 39.91
- Hacim
- 9.767 K
- Günlük değişim
- -0.56%
- Aylık değişim
- 16.00%
- 6 aylık değişim
- 8.82%
- Yıllık değişim
- -25.37%
21 Eylül, Pazar