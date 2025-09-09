통화 / TECK
TECK: Teck Resources Ltd
39.22 USD 0.22 (0.56%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TECK 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.99이고 고가는 39.91이었습니다.
Teck Resources Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TECK News
- UBS, 기본 금속 전망치 상향 조정
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- 카니, Anglo American의 텍 인수 조건으로 캐나다 본사 설립 요구 - 글로브 앤 메일
- 워너 브라더스, 오라클, 마이크론 등 지난주 급등한 대형주 10종목 (9월 8일~12일)
- Teck Resources And Anglo American: Joint Growth With Synergies (NYSE:TECK)
- Warner Bros, Oracle, And Micron Technology Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Sep. 8 - Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Teck Resources stock rises as Benchmark reiterates Buy rating
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- TSX futures tick up after index logs fresh record high close
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Teck Resources Limited (TECK.B:CA) Anglo American And Teck Resources Merger Of Equals Conference Call Transcript
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- $55 Billion Copper Coup: Anglo Outmaneuvers Rivals With Surprise Teck Merger
- Why Is Teck Resources Stock Soaring Tuesday? - Anglo American (OTC:NGLOY), Teck Resources (NYSE:TECK)
- Anglo American Strikes $20 Billion All-Stock Deal for Teck Resources
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- What's Going On With Teck Shares Tuesday? - Teck Resources (NYSE:TECK)
- Teck CEO says focus is on Anglo American merger approval
일일 변동 비율
38.99 39.91
년간 변동
28.32 52.97
- 이전 종가
- 39.44
- 시가
- 39.50
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- 저가
- 38.99
- 고가
- 39.91
- 볼륨
- 9.767 K
- 일일 변동
- -0.56%
- 월 변동
- 16.00%
- 6개월 변동
- 8.82%
- 년간 변동율
- -25.37%
20 9월, 토요일