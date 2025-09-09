Divisas / TECK
TECK: Teck Resources Ltd
39.65 USD 0.57 (1.42%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TECK de hoy ha cambiado un -1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.22, mientras que el máximo ha alcanzado 40.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Teck Resources Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TECK News
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Carney estableció condición de sede canadiense para acuerdo de Anglo American con Teck
- Carney set Canadian HQ condition for Anglo American’s Teck deal - Globe and Mail
- Teck Resources And Anglo American: Joint Growth With Synergies (NYSE:TECK)
- Warner Bros, Oracle, And Micron Technology Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Sep. 8 - Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Las acciones de Teck Resources suben mientras Benchmark reitera su calificación de Compra
- Teck Resources stock rises as Benchmark reiterates Buy rating
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- TSX futures tick up after index logs fresh record high close
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Teck Resources Limited (TECK.B:CA) Anglo American And Teck Resources Merger Of Equals Conference Call Transcript
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- $55 Billion Copper Coup: Anglo Outmaneuvers Rivals With Surprise Teck Merger
- Why Is Teck Resources Stock Soaring Tuesday? - Anglo American (OTC:NGLOY), Teck Resources (NYSE:TECK)
- Anglo American Strikes $20 Billion All-Stock Deal for Teck Resources
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- What's Going On With Teck Shares Tuesday? - Teck Resources (NYSE:TECK)
- Teck CEO says focus is on Anglo American merger approval
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
Rango diario
39.22 40.60
Rango anual
28.32 52.97
- Cierres anteriores
- 40.22
- Open
- 39.80
- Bid
- 39.65
- Ask
- 39.95
- Low
- 39.22
- High
- 40.60
- Volumen
- 8.766 K
- Cambio diario
- -1.42%
- Cambio mensual
- 17.27%
- Cambio a 6 meses
- 10.02%
- Cambio anual
- -24.55%
