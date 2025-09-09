货币 / TECK
TECK: Teck Resources Ltd
39.65 USD 0.57 (1.42%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TECK汇率已更改-1.42%。当日，交易品种以低点39.22和高点40.60进行交易。
关注Teck Resources Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
39.22 40.60
年范围
28.32 52.97
- 前一天收盘价
- 40.22
- 开盘价
- 39.80
- 卖价
- 39.65
- 买价
- 39.95
- 最低价
- 39.22
- 最高价
- 40.60
- 交易量
- 8.766 K
- 日变化
- -1.42%
- 月变化
- 17.27%
- 6个月变化
- 10.02%
- 年变化
- -24.55%
