Valute / TECK
TECK: Teck Resources Ltd
39.22 USD 0.22 (0.56%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TECK ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.99 e ad un massimo di 39.91.
Segui le dinamiche di Teck Resources Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TECK News
- UBS rivede al rialzo le previsioni sui metalli di base
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Carney impone a Anglo American la sede in Canada per l’accordo con Teck
- Teck Resources And Anglo American: Joint Growth With Synergies (NYSE:TECK)
- Warner Bros, Oracle, And Micron Technology Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Sep. 8 - Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Teck Resources stock rises as Benchmark reiterates Buy rating
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- TSX futures tick up after index logs fresh record high close
- Berenberg upgrades Anglo American stock rating to Hold on Teck merger
- Teck Resources Limited (TECK.B:CA) Anglo American And Teck Resources Merger Of Equals Conference Call Transcript
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- $55 Billion Copper Coup: Anglo Outmaneuvers Rivals With Surprise Teck Merger
- Why Is Teck Resources Stock Soaring Tuesday? - Anglo American (OTC:NGLOY), Teck Resources (NYSE:TECK)
- Anglo American Strikes $20 Billion All-Stock Deal for Teck Resources
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- What's Going On With Teck Shares Tuesday? - Teck Resources (NYSE:TECK)
- Teck CEO says focus is on Anglo American merger approval
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
Intervallo Giornaliero
38.99 39.91
Intervallo Annuale
28.32 52.97
- Chiusura Precedente
- 39.44
- Apertura
- 39.50
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Minimo
- 38.99
- Massimo
- 39.91
- Volume
- 9.767 K
- Variazione giornaliera
- -0.56%
- Variazione Mensile
- 16.00%
- Variazione Semestrale
- 8.82%
- Variazione Annuale
- -25.37%
21 settembre, domenica