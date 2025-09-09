QuotazioniSezioni
TECK
TECK: Teck Resources Ltd

39.22 USD 0.22 (0.56%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TECK ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.99 e ad un massimo di 39.91.

Segui le dinamiche di Teck Resources Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.99 39.91
Intervallo Annuale
28.32 52.97
Chiusura Precedente
39.44
Apertura
39.50
Bid
39.22
Ask
39.52
Minimo
38.99
Massimo
39.91
Volume
9.767 K
Variazione giornaliera
-0.56%
Variazione Mensile
16.00%
Variazione Semestrale
8.82%
Variazione Annuale
-25.37%
21 settembre, domenica