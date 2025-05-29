CotaçõesSeções
Moedas / SSL
Voltar para Ações

SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares

5.97 USD 0.23 (3.71%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SSL para hoje mudou para -3.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.92 e o mais alto foi 6.05.

Veja a dinâmica do par de moedas Sasol Ltd American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SSL hoje?

Hoje Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) está avaliado em 5.97. O instrumento é negociado dentro de 5.92 - 6.05, o fechamento de ontem foi 6.20, e o volume de negociação atingiu 1227. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SSL em tempo real.

As ações de Sasol Ltd American Depositary Shares pagam dividendos?

Atualmente Sasol Ltd American Depositary Shares está avaliado em 5.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.02% e USD. Monitore os movimentos de SSL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SSL?

Você pode comprar ações de Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) pelo preço atual 5.97. Ordens geralmente são executadas perto de 5.97 ou 6.27, enquanto 1227 e -1.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SSL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SSL?

Investir em Sasol Ltd American Depositary Shares envolve considerar a faixa anual 2.78 - 7.24 e o preço atual 5.97. Muitos comparam -3.55% e 72.54% antes de enviar ordens em 5.97 ou 6.27. Estude as mudanças diárias de preço de SSL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SASOL LTD?

O maior preço de SASOL LTD (SSL) no último ano foi 7.24. As ações oscilaram bastante dentro de 2.78 - 7.24, e a comparação com 6.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sasol Ltd American Depositary Shares no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SASOL LTD?

O menor preço de SASOL LTD (SSL) no ano foi 2.78. A comparação com o preço atual 5.97 e 2.78 - 7.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SSL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SSL?

No passado Sasol Ltd American Depositary Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.20 e 1.02% após os eventos corporativos.

Faixa diária
5.92 6.05
Faixa anual
2.78 7.24
Fechamento anterior
6.20
Open
6.05
Bid
5.97
Ask
6.27
Low
5.92
High
6.05
Volume
1.227 K
Mudança diária
-3.71%
Mudança mensal
-3.55%
Mudança de 6 meses
72.54%
Mudança anual
1.02%
07 outubro, terça-feira
12:30
USD
Balança Comercial
Atu.
Projeç.
$​33.988 bilh
Prév.
$​-78.311 bilh
12:30
USD
Volume de Exportações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​280.464 bilh
12:30
USD
Volume de Importações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​358.775 bilh
14:05
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Previsão do Setor Energético de Curto Prazo
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 3 anos
Atu.
3.576%
Projeç.
Prév.
3.485%
19:00
USD
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
$​0.36 bilh
Projeç.
$​11.24 bilh
Prév.
$​18.05 bilh