SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
A taxa do SSL para hoje mudou para -3.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.92 e o mais alto foi 6.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Sasol Ltd American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SSL Notícias
- Sasol lança surfactante bio-circular feito de óleo de insetos
- Why I’m Buying Sasol: Cash Flow Up, Debt Down, Valuation Too Cheap (NYSE:SSL)
- Sasol returns to profit as cost controls, Transnet payout lift results; stock up
- All You Need to Know About Sasol (SSL) Rating Upgrade to Buy
- Sasol shares jump over 9% on strong FY25 earnings guidance driven by one-off gains
- Sasol FY25 production meets lower end of guidance, EPS to rise over 20%
- CHANGES TO SASOL LIMITED BOARD OF DIRECTORS
- Sasol executives trade company shares post-vesting
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SSL hoje?
Hoje Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) está avaliado em 5.97. O instrumento é negociado dentro de 5.92 - 6.05, o fechamento de ontem foi 6.20, e o volume de negociação atingiu 1227. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SSL em tempo real.
As ações de Sasol Ltd American Depositary Shares pagam dividendos?
Atualmente Sasol Ltd American Depositary Shares está avaliado em 5.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.02% e USD. Monitore os movimentos de SSL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SSL?
Você pode comprar ações de Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) pelo preço atual 5.97. Ordens geralmente são executadas perto de 5.97 ou 6.27, enquanto 1227 e -1.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SSL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SSL?
Investir em Sasol Ltd American Depositary Shares envolve considerar a faixa anual 2.78 - 7.24 e o preço atual 5.97. Muitos comparam -3.55% e 72.54% antes de enviar ordens em 5.97 ou 6.27. Estude as mudanças diárias de preço de SSL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SASOL LTD?
O maior preço de SASOL LTD (SSL) no último ano foi 7.24. As ações oscilaram bastante dentro de 2.78 - 7.24, e a comparação com 6.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sasol Ltd American Depositary Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SASOL LTD?
O menor preço de SASOL LTD (SSL) no ano foi 2.78. A comparação com o preço atual 5.97 e 2.78 - 7.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SSL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SSL?
No passado Sasol Ltd American Depositary Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.20 e 1.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.20
- Open
- 6.05
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- Low
- 5.92
- High
- 6.05
- Volume
- 1.227 K
- Mudança diária
- -3.71%
- Mudança mensal
- -3.55%
- Mudança de 6 meses
- 72.54%
- Mudança anual
- 1.02%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh