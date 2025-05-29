КотировкиРазделы
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares

5.97 USD 0.23 (3.71%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SSL за сегодня изменился на -3.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.92, а максимальная — 6.05.

Следите за динамикой Sasol Ltd American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSL сегодня?

Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) сегодня оценивается на уровне 5.97. Инструмент торгуется в пределах 5.92 - 6.05, вчерашнее закрытие составило 6.20, а торговый объем достиг 1227. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sasol Ltd American Depositary Shares?

Sasol Ltd American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 5.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.02% и USD. Отслеживайте движения SSL на графике в реальном времени.

Как купить акции SSL?

Вы можете купить акции Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) по текущей цене 5.97. Ордера обычно размещаются около 5.97 или 6.27, тогда как 1227 и -1.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSL?

Инвестирование в Sasol Ltd American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 2.78 - 7.24 и текущей цены 5.97. Многие сравнивают -3.55% и 72.54% перед размещением ордеров на 5.97 или 6.27. Изучайте ежедневные изменения цены SSL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SASOL LTD?

Самая высокая цена SASOL LTD (SSL) за последний год составила 7.24. Акции заметно колебались в пределах 2.78 - 7.24, сравнение с 6.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sasol Ltd American Depositary Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SASOL LTD?

Самая низкая цена SASOL LTD (SSL) за год составила 2.78. Сравнение с текущими 5.97 и 2.78 - 7.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSL?

В прошлом Sasol Ltd American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.20 и 1.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.92 6.05
Годовой диапазон
2.78 7.24
Предыдущее закрытие
6.20
Open
6.05
Bid
5.97
Ask
6.27
Low
5.92
High
6.05
Объем
1.227 K
Дневное изменение
-3.71%
Месячное изменение
-3.55%
6-месячное изменение
72.54%
Годовое изменение
1.02%
