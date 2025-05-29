- Обзор рынка
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
Курс SSL за сегодня изменился на -3.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.92, а максимальная — 6.05.
Следите за динамикой Sasol Ltd American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SSL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SSL сегодня?
Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) сегодня оценивается на уровне 5.97. Инструмент торгуется в пределах 5.92 - 6.05, вчерашнее закрытие составило 6.20, а торговый объем достиг 1227. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sasol Ltd American Depositary Shares?
Sasol Ltd American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 5.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.02% и USD. Отслеживайте движения SSL на графике в реальном времени.
Как купить акции SSL?
Вы можете купить акции Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) по текущей цене 5.97. Ордера обычно размещаются около 5.97 или 6.27, тогда как 1227 и -1.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SSL?
Инвестирование в Sasol Ltd American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 2.78 - 7.24 и текущей цены 5.97. Многие сравнивают -3.55% и 72.54% перед размещением ордеров на 5.97 или 6.27. Изучайте ежедневные изменения цены SSL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SASOL LTD?
Самая высокая цена SASOL LTD (SSL) за последний год составила 7.24. Акции заметно колебались в пределах 2.78 - 7.24, сравнение с 6.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sasol Ltd American Depositary Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SASOL LTD?
Самая низкая цена SASOL LTD (SSL) за год составила 2.78. Сравнение с текущими 5.97 и 2.78 - 7.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SSL?
В прошлом Sasol Ltd American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.20 и 1.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.20
- Open
- 6.05
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- Low
- 5.92
- High
- 6.05
- Объем
- 1.227 K
- Дневное изменение
- -3.71%
- Месячное изменение
- -3.55%
- 6-месячное изменение
- 72.54%
- Годовое изменение
- 1.02%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд