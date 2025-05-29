- Genel bakış
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
SSL fiyatı bugün -3.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.92 ve Yüksek fiyatı olarak 6.05 aralığında işlem gördü.
Sasol Ltd American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
SSL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedi 5.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.92 - 6.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.20 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1227 değerine ulaştı. SSL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedi temettü ödüyor mu?
Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedi şu anda 5.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.02% ve USD değerlerini izler. SSL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SSL hisse senedi nasıl alınır?
Sasol Ltd American Depositary Shares hisselerini şu anki 5.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.97 ve Ask 6.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1227 ve günlük değişim oranı -1.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SSL fiyat hareketlerini takip edin.
SSL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.78 - 7.24 ve mevcut fiyatı 5.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.97 veya Ask 6.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.55% ve 6 aylık değişim oranı 72.54% değerlerini karşılaştırır. SSL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SASOL LTD hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SASOL LTD hisse senedi yıllık olarak 7.24 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.78 - 7.24). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.20 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Sasol Ltd American Depositary Shares performansını takip edin.
SASOL LTD hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SASOL LTD (SSL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.78 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.78 - 7.24 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SSL fiyat hareketlerini izleyin.
SSL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Sasol Ltd American Depositary Shares geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 6.20 ve yıllık değişim oranı 1.02% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 6.20
- Açılış
- 6.05
- Satış
- 5.97
- Alış
- 6.27
- Düşük
- 5.92
- Yüksek
- 6.05
- Hacim
- 1.227 K
- Günlük değişim
- -3.71%
- Aylık değişim
- -3.55%
- 6 aylık değişim
- 72.54%
- Yıllık değişim
- 1.02%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.576%
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
- $0.36 B
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $18.05 B