SSL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedi 5.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.92 - 6.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.20 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1227 değerine ulaştı. SSL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedi temettü ödüyor mu? Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedi şu anda 5.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.02% ve USD değerlerini izler. SSL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SSL hisse senedi nasıl alınır? Sasol Ltd American Depositary Shares hisselerini şu anki 5.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.97 ve Ask 6.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1227 ve günlük değişim oranı -1.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SSL fiyat hareketlerini takip edin.

SSL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Sasol Ltd American Depositary Shares hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.78 - 7.24 ve mevcut fiyatı 5.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.97 veya Ask 6.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.55% ve 6 aylık değişim oranı 72.54% değerlerini karşılaştırır. SSL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SASOL LTD hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SASOL LTD hisse senedi yıllık olarak 7.24 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.78 - 7.24). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.20 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Sasol Ltd American Depositary Shares performansını takip edin.

SASOL LTD hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SASOL LTD (SSL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.78 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.78 - 7.24 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SSL fiyat hareketlerini izleyin.