- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
El tipo de cambio de SSL de hoy ha cambiado un -3.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.92, mientras que el máximo ha alcanzado 6.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sasol Ltd American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSL News
- Sasol lanza un surfactante bio-circular fabricado con aceite de insectos
- Sasol lanza surfactante bio-circular hecho de aceite de insectos
- Why I’m Buying Sasol: Cash Flow Up, Debt Down, Valuation Too Cheap (NYSE:SSL)
- Is NCS Multistage (NCSM) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Sasol returns to profit as cost controls, Transnet payout lift results; stock up
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- All You Need to Know About Sasol (SSL) Rating Upgrade to Buy
- Sasol shares jump over 9% on strong FY25 earnings guidance driven by one-off gains
- Earnings call transcript: Sandstorm Gold Q2 2025 beats estimates, stock rises
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Is Antero Midstream (AM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Petrobras Deepens Its Roots in Buzios Field With a New Well Drilling
- Sasol FY25 production meets lower end of guidance, EPS to rise over 20%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.06%
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 9.68 USD
- Sandstorm Gold Royalties Declares Quarterly Dividend
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Last week's top gainer Mid cap stocks - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT), Transocean (NYSE:RIG), Oklo (NYSE:OKLO)
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- CHANGES TO SASOL LIMITED BOARD OF DIRECTORS
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at $9.04 amid bullish run
- Sandstorm Gold reports May shareholder meeting results
- Sandstorm Gold shareholders approve all board nominees
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SSL hoy?
Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) se evalúa hoy en 5.97. El instrumento se negocia dentro de 5.92 - 6.05; el cierre de ayer ha sido 6.20 y el volumen comercial ha alcanzado 1227. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SSL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sasol Ltd American Depositary Shares?
Sasol Ltd American Depositary Shares se evalúa actualmente en 5.97. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.02% y USD. Monitoree los movimientos de SSL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SSL?
Puede comprar acciones de Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) al precio actual de 5.97. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.97 o 6.27, mientras que 1227 y -1.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SSL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SSL?
Invertir en Sasol Ltd American Depositary Shares implica tener en cuenta el rango anual 2.78 - 7.24 y el precio actual 5.97. Muchos comparan -3.55% y 72.54% antes de colocar órdenes en 5.97 o 6.27. Estudie los cambios diarios de precios de SSL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SASOL LTD?
El precio más alto de SASOL LTD (SSL) en el último año ha sido 7.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.78 - 7.24, una comparación con 6.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sasol Ltd American Depositary Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SASOL LTD?
El precio más bajo de SASOL LTD (SSL) para el año ha sido 2.78. La comparación con los actuales 5.97 y 2.78 - 7.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SSL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SSL?
En el pasado, Sasol Ltd American Depositary Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.20 y 1.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.20
- Open
- 6.05
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- Low
- 5.92
- High
- 6.05
- Volumen
- 1.227 K
- Cambio diario
- -3.71%
- Cambio mensual
- -3.55%
- Cambio a 6 meses
- 72.54%
- Cambio anual
- 1.02%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.