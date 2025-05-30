CotizacionesSecciones
Divisas / SSL
Volver a Acciones

SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares

5.97 USD 0.23 (3.71%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SSL de hoy ha cambiado un -3.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.92, mientras que el máximo ha alcanzado 6.05.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Sasol Ltd American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSL News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SSL hoy?

Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) se evalúa hoy en 5.97. El instrumento se negocia dentro de 5.92 - 6.05; el cierre de ayer ha sido 6.20 y el volumen comercial ha alcanzado 1227. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SSL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Sasol Ltd American Depositary Shares?

Sasol Ltd American Depositary Shares se evalúa actualmente en 5.97. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.02% y USD. Monitoree los movimientos de SSL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SSL?

Puede comprar acciones de Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) al precio actual de 5.97. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.97 o 6.27, mientras que 1227 y -1.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SSL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SSL?

Invertir en Sasol Ltd American Depositary Shares implica tener en cuenta el rango anual 2.78 - 7.24 y el precio actual 5.97. Muchos comparan -3.55% y 72.54% antes de colocar órdenes en 5.97 o 6.27. Estudie los cambios diarios de precios de SSL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SASOL LTD?

El precio más alto de SASOL LTD (SSL) en el último año ha sido 7.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.78 - 7.24, una comparación con 6.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sasol Ltd American Depositary Shares en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SASOL LTD?

El precio más bajo de SASOL LTD (SSL) para el año ha sido 2.78. La comparación con los actuales 5.97 y 2.78 - 7.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SSL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SSL?

En el pasado, Sasol Ltd American Depositary Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.20 y 1.02% después de las acciones corporativas.

Rango diario
5.92 6.05
Rango anual
2.78 7.24
Cierres anteriores
6.20
Open
6.05
Bid
5.97
Ask
6.27
Low
5.92
High
6.05
Volumen
1.227 K
Cambio diario
-3.71%
Cambio mensual
-3.55%
Cambio a 6 meses
72.54%
Cambio anual
1.02%
08 octubre, miércoles
13:30
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
3.334 M
Prev.
1.792 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.205 M
Prev.
-0.271 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
4.033%
18:00
USD
Minutas del CFMA
Act.
Pronós.
Prev.
21:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.