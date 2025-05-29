クォートセクション
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares

5.97 USD 0.23 (3.71%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SSLの今日の為替レートは、-3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり5.92の安値と6.05の高値で取引されました。

Sasol Ltd American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SSL株の現在の価格は？

Sasol Ltd American Depositary Sharesの株価は本日5.97です。5.92 - 6.05内で取引され、前日の終値は6.20、取引量は1227に達しました。SSLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sasol Ltd American Depositary Sharesの株は配当を出しますか？

Sasol Ltd American Depositary Sharesの現在の価格は5.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.02%やUSDにも注目します。SSLの動きはライブチャートで確認できます。

SSL株を買う方法は？

Sasol Ltd American Depositary Sharesの株は現在5.97で購入可能です。注文は通常5.97または6.27付近で行われ、1227や-1.32%が市場の動きを示します。SSLの最新情報はライブチャートで確認できます。

SSL株に投資する方法は？

Sasol Ltd American Depositary Sharesへの投資では、年間の値幅2.78 - 7.24と現在の5.97を考慮します。注文は多くの場合5.97や6.27で行われる前に、-3.55%や72.54%と比較されます。SSLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SASOL LTDの株の最高値は？

SASOL LTDの過去1年の最高値は7.24でした。2.78 - 7.24内で株価は大きく変動し、6.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sasol Ltd American Depositary Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SASOL LTDの株の最低値は？

SASOL LTD(SSL)の年間最安値は2.78でした。現在の5.97や2.78 - 7.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SSLの動きはライブチャートで確認できます。

SSLの株式分割はいつ行われましたか？

Sasol Ltd American Depositary Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.20、1.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.92 6.05
1年のレンジ
2.78 7.24
以前の終値
6.20
始値
6.05
買値
5.97
買値
6.27
安値
5.92
高値
6.05
出来高
1.227 K
1日の変化
-3.71%
1ヶ月の変化
-3.55%
6ヶ月の変化
72.54%
1年の変化
1.02%
