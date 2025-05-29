- 概要
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
SSLの今日の為替レートは、-3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり5.92の安値と6.05の高値で取引されました。
Sasol Ltd American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SSL News
よくあるご質問
SSL株の現在の価格は？
Sasol Ltd American Depositary Sharesの株価は本日5.97です。5.92 - 6.05内で取引され、前日の終値は6.20、取引量は1227に達しました。SSLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sasol Ltd American Depositary Sharesの株は配当を出しますか？
Sasol Ltd American Depositary Sharesの現在の価格は5.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.02%やUSDにも注目します。SSLの動きはライブチャートで確認できます。
SSL株を買う方法は？
Sasol Ltd American Depositary Sharesの株は現在5.97で購入可能です。注文は通常5.97または6.27付近で行われ、1227や-1.32%が市場の動きを示します。SSLの最新情報はライブチャートで確認できます。
SSL株に投資する方法は？
Sasol Ltd American Depositary Sharesへの投資では、年間の値幅2.78 - 7.24と現在の5.97を考慮します。注文は多くの場合5.97や6.27で行われる前に、-3.55%や72.54%と比較されます。SSLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SASOL LTDの株の最高値は？
SASOL LTDの過去1年の最高値は7.24でした。2.78 - 7.24内で株価は大きく変動し、6.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sasol Ltd American Depositary Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SASOL LTDの株の最低値は？
SASOL LTD(SSL)の年間最安値は2.78でした。現在の5.97や2.78 - 7.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SSLの動きはライブチャートで確認できます。
SSLの株式分割はいつ行われましたか？
Sasol Ltd American Depositary Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.20、1.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.20
- 始値
- 6.05
- 買値
- 5.97
- 買値
- 6.27
- 安値
- 5.92
- 高値
- 6.05
- 出来高
- 1.227 K
- 1日の変化
- -3.71%
- 1ヶ月の変化
- -3.55%
- 6ヶ月の変化
- 72.54%
- 1年の変化
- 1.02%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前