SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares

5.97 USD 0.23 (3.71%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSL hat sich für heute um -3.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.92 bis zu einem Hoch von 6.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sasol Ltd American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von SSL heute?

Die Aktie von Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) notiert heute bei 5.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.92 - 6.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.20 und das Handelsvolumen erreichte 1227. Das Live-Chart von SSL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SSL Dividenden?

Sasol Ltd American Depositary Shares wird derzeit mit 5.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SSL zu verfolgen.

Wie kaufe ich SSL-Aktien?

Sie können Aktien von Sasol Ltd American Depositary Shares (SSL) zum aktuellen Kurs von 5.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.97 oder 6.27 platziert, während 1227 und -1.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SSL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SSL-Aktien?

Bei einer Investition in Sasol Ltd American Depositary Shares müssen die jährliche Spanne 2.78 - 7.24 und der aktuelle Kurs 5.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.55% und 72.54%, bevor sie Orders zu 5.97 oder 6.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SSL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SASOL LTD?

Der höchste Kurs von SASOL LTD (SSL) im vergangenen Jahr lag bei 7.24. Innerhalb von 2.78 - 7.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sasol Ltd American Depositary Shares mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SASOL LTD?

Der niedrigste Kurs von SASOL LTD (SSL) im Laufe des Jahres betrug 2.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.97 und der Spanne 2.78 - 7.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SSL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SSL statt?

Sasol Ltd American Depositary Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.20 und 1.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
5.92 6.05
Jahresspanne
2.78 7.24
Vorheriger Schlusskurs
6.20
Eröffnung
6.05
Bid
5.97
Ask
6.27
Tief
5.92
Hoch
6.05
Volumen
1.227 K
Tagesänderung
-3.71%
Monatsänderung
-3.55%
6-Monatsänderung
72.54%
Jahresänderung
1.02%
