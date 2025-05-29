- Aperçu
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
Le taux de change de SSL a changé de -3.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.92 et à un maximum de 6.05.
Suivez la dynamique Sasol Ltd American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SSL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SSL aujourd'hui ?
L'action Sasol Ltd American Depositary Shares est cotée à 5.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.92 - 6.05, a clôturé hier à 6.20 et son volume d'échange a atteint 1227. Le graphique en temps réel du cours de SSL présente ces mises à jour.
L'action Sasol Ltd American Depositary Shares verse-t-elle des dividendes ?
Sasol Ltd American Depositary Shares est actuellement valorisé à 5.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SSL.
Comment acheter des actions SSL ?
Vous pouvez acheter des actions Sasol Ltd American Depositary Shares au cours actuel de 5.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.97 ou de 6.27, le 1227 et le -1.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SSL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SSL ?
Investir dans Sasol Ltd American Depositary Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.78 - 7.24 et le prix actuel 5.97. Beaucoup comparent -3.55% et 72.54% avant de passer des ordres à 5.97 ou 6.27. Consultez le graphique du cours de SSL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SASOL LTD ?
Le cours le plus élevé de SASOL LTD l'année dernière était 7.24. Au cours de 2.78 - 7.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.20 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sasol Ltd American Depositary Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SASOL LTD ?
Le cours le plus bas de SASOL LTD (SSL) sur l'année a été 2.78. Sa comparaison avec 5.97 et 2.78 - 7.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SSL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SSL a-t-elle été divisée ?
Sasol Ltd American Depositary Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.20 et 1.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.20
- Ouverture
- 6.05
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- Plus Bas
- 5.92
- Plus Haut
- 6.05
- Volume
- 1.227 K
- Changement quotidien
- -3.71%
- Changement Mensuel
- -3.55%
- Changement à 6 Mois
- 72.54%
- Changement Annuel
- 1.02%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B