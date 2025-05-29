报价部分
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares

5.97 USD 0.23 (3.71%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SSL汇率已更改-3.71%。当日，交易品种以低点5.92和高点6.05进行交易。

关注Sasol Ltd American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SSL股票今天的价格是多少？

Sasol Ltd American Depositary Shares股票今天的定价为5.97。它在5.92 - 6.05范围内交易，昨天的收盘价为6.20，交易量达到1227。SSL的实时价格图表显示了这些更新。

Sasol Ltd American Depositary Shares股票是否支付股息？

Sasol Ltd American Depositary Shares目前的价值为5.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.02%和USD。实时查看图表以跟踪SSL走势。

如何购买SSL股票？

您可以以5.97的当前价格购买Sasol Ltd American Depositary Shares股票。订单通常设置在5.97或6.27附近，而1227和-1.32%显示市场活动。立即关注SSL的实时图表更新。

如何投资SSL股票？

投资Sasol Ltd American Depositary Shares需要考虑年度范围2.78 - 7.24和当前价格5.97。许多人在以5.97或6.27下订单之前，会比较-3.55%和。实时查看SSL价格图表，了解每日变化。

SASOL LTD股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SASOL LTD的最高价格是7.24。在2.78 - 7.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sasol Ltd American Depositary Shares的绩效。

SASOL LTD股票的最低价格是多少？

SASOL LTD（SSL）的最低价格为2.78。将其与当前的5.97和2.78 - 7.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SSL股票是什么时候拆分的？

Sasol Ltd American Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.20和1.02%中可见。

日范围
5.92 6.05
年范围
2.78 7.24
前一天收盘价
6.20
开盘价
6.05
卖价
5.97
买价
6.27
最低价
5.92
最高价
6.05
交易量
1.227 K
日变化
-3.71%
月变化
-3.55%
6个月变化
72.54%
年变化
1.02%
