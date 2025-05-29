SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
今日SSL汇率已更改-3.71%。当日，交易品种以低点5.92和高点6.05进行交易。
关注Sasol Ltd American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SSL新闻
- 沙索推出由昆虫油制成的生物循环表面活性剂
- Why I’m Buying Sasol: Cash Flow Up, Debt Down, Valuation Too Cheap (NYSE:SSL)
- Sasol returns to profit as cost controls, Transnet payout lift results; stock up
- All You Need to Know About Sasol (SSL) Rating Upgrade to Buy
- Sasol shares jump over 9% on strong FY25 earnings guidance driven by one-off gains
- Sasol FY25 production meets lower end of guidance, EPS to rise over 20%
- CHANGES TO SASOL LIMITED BOARD OF DIRECTORS
- Sasol executives trade company shares post-vesting
常见问题解答
SSL股票今天的价格是多少？
Sasol Ltd American Depositary Shares股票今天的定价为5.97。它在5.92 - 6.05范围内交易，昨天的收盘价为6.20，交易量达到1227。SSL的实时价格图表显示了这些更新。
Sasol Ltd American Depositary Shares股票是否支付股息？
Sasol Ltd American Depositary Shares目前的价值为5.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.02%和USD。实时查看图表以跟踪SSL走势。
如何购买SSL股票？
您可以以5.97的当前价格购买Sasol Ltd American Depositary Shares股票。订单通常设置在5.97或6.27附近，而1227和-1.32%显示市场活动。立即关注SSL的实时图表更新。
如何投资SSL股票？
投资Sasol Ltd American Depositary Shares需要考虑年度范围2.78 - 7.24和当前价格5.97。许多人在以5.97或6.27下订单之前，会比较-3.55%和。实时查看SSL价格图表，了解每日变化。
SASOL LTD股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SASOL LTD的最高价格是7.24。在2.78 - 7.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sasol Ltd American Depositary Shares的绩效。
SASOL LTD股票的最低价格是多少？
SASOL LTD（SSL）的最低价格为2.78。将其与当前的5.97和2.78 - 7.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SSL股票是什么时候拆分的？
Sasol Ltd American Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.20和1.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.20
- 开盘价
- 6.05
- 卖价
- 5.97
- 买价
- 6.27
- 最低价
- 5.92
- 最高价
- 6.05
- 交易量
- 1.227 K
- 日变化
- -3.71%
- 月变化
- -3.55%
- 6个月变化
- 72.54%
- 年变化
- 1.02%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B