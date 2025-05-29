- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares
Il tasso di cambio SSL ha avuto una variazione del -3.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.92 e ad un massimo di 6.05.
Segui le dinamiche di Sasol Ltd American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSL News
- Sasol lancia un tensioattivo bio-circolare prodotto da olio di insetti
- Why I’m Buying Sasol: Cash Flow Up, Debt Down, Valuation Too Cheap (NYSE:SSL)
- Is NCS Multistage (NCSM) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Sasol returns to profit as cost controls, Transnet payout lift results; stock up
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- All You Need to Know About Sasol (SSL) Rating Upgrade to Buy
- Sasol shares jump over 9% on strong FY25 earnings guidance driven by one-off gains
- Earnings call transcript: Sandstorm Gold Q2 2025 beats estimates, stock rises
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Is Antero Midstream (AM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Petrobras Deepens Its Roots in Buzios Field With a New Well Drilling
- Sasol FY25 production meets lower end of guidance, EPS to rise over 20%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.06%
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 9.68 USD
- Sandstorm Gold Royalties Declares Quarterly Dividend
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Last week's top gainer Mid cap stocks - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT), Transocean (NYSE:RIG), Oklo (NYSE:OKLO)
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- CHANGES TO SASOL LIMITED BOARD OF DIRECTORS
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at $9.04 amid bullish run
- Sandstorm Gold reports May shareholder meeting results
- Sandstorm Gold shareholders approve all board nominees
- Sasol executives trade company shares post-vesting
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SSL oggi?
Oggi le azioni Sasol Ltd American Depositary Shares sono prezzate a 5.97. Viene scambiato all'interno di 5.92 - 6.05, la chiusura di ieri è stata 6.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 1227. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SSL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sasol Ltd American Depositary Shares pagano dividendi?
Sasol Ltd American Depositary Shares è attualmente valutato a 5.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SSL.
Come acquistare azioni SSL?
Puoi acquistare azioni Sasol Ltd American Depositary Shares al prezzo attuale di 5.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.97 o 6.27, mentre 1227 e -1.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SSL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SSL?
Investire in Sasol Ltd American Depositary Shares implica considerare l'intervallo annuale 2.78 - 7.24 e il prezzo attuale 5.97. Molti confrontano -3.55% e 72.54% prima di effettuare ordini su 5.97 o 6.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SSL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SASOL LTD?
Il prezzo massimo di SASOL LTD nell'ultimo anno è stato 7.24. All'interno di 2.78 - 7.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sasol Ltd American Depositary Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SASOL LTD?
Il prezzo più basso di SASOL LTD (SSL) nel corso dell'anno è stato 2.78. Confrontandolo con gli attuali 5.97 e 2.78 - 7.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SSL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SSL?
Sasol Ltd American Depositary Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.20 e 1.02%.
- Chiusura Precedente
- 6.20
- Apertura
- 6.05
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- Minimo
- 5.92
- Massimo
- 6.05
- Volume
- 1.227 K
- Variazione giornaliera
- -3.71%
- Variazione Mensile
- -3.55%
- Variazione Semestrale
- 72.54%
- Variazione Annuale
- 1.02%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B