SSL: Sasol Ltd American Depositary Shares

5.97 USD 0.23 (3.71%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSL ha avuto una variazione del -3.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.92 e ad un massimo di 6.05.

Segui le dinamiche di Sasol Ltd American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SSL oggi?

Oggi le azioni Sasol Ltd American Depositary Shares sono prezzate a 5.97. Viene scambiato all'interno di 5.92 - 6.05, la chiusura di ieri è stata 6.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 1227. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SSL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sasol Ltd American Depositary Shares pagano dividendi?

Sasol Ltd American Depositary Shares è attualmente valutato a 5.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SSL.

Come acquistare azioni SSL?

Puoi acquistare azioni Sasol Ltd American Depositary Shares al prezzo attuale di 5.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.97 o 6.27, mentre 1227 e -1.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SSL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SSL?

Investire in Sasol Ltd American Depositary Shares implica considerare l'intervallo annuale 2.78 - 7.24 e il prezzo attuale 5.97. Molti confrontano -3.55% e 72.54% prima di effettuare ordini su 5.97 o 6.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SSL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SASOL LTD?

Il prezzo massimo di SASOL LTD nell'ultimo anno è stato 7.24. All'interno di 2.78 - 7.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sasol Ltd American Depositary Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SASOL LTD?

Il prezzo più basso di SASOL LTD (SSL) nel corso dell'anno è stato 2.78. Confrontandolo con gli attuali 5.97 e 2.78 - 7.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SSL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SSL?

Sasol Ltd American Depositary Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.20 e 1.02%.

Intervallo Giornaliero
5.92 6.05
Intervallo Annuale
2.78 7.24
Chiusura Precedente
6.20
Apertura
6.05
Bid
5.97
Ask
6.27
Minimo
5.92
Massimo
6.05
Volume
1.227 K
Variazione giornaliera
-3.71%
Variazione Mensile
-3.55%
Variazione Semestrale
72.54%
Variazione Annuale
1.02%
