Moedas / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
45.43 USD 0.89 (2.00%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLVM para hoje mudou para 2.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.10 e o mais alto foi 45.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Sylvamo Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
44.10 45.48
Faixa anual
40.23 98.02
- Fechamento anterior
- 44.54
- Open
- 44.75
- Bid
- 45.43
- Ask
- 45.73
- Low
- 44.10
- High
- 45.48
- Volume
- 160
- Mudança diária
- 2.00%
- Mudança mensal
- -0.33%
- Mudança de 6 meses
- -32.19%
- Mudança anual
- -46.78%
