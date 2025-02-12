Валюты / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
45.81 USD 1.61 (3.64%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLVM за сегодня изменился на 3.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.93, а максимальная — 46.00.
Следите за динамикой Sylvamo Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.93 46.00
Годовой диапазон
40.23 98.02
- Предыдущее закрытие
- 44.20
- Open
- 44.37
- Bid
- 45.81
- Ask
- 46.11
- Low
- 43.93
- High
- 46.00
- Объем
- 573
- Дневное изменение
- 3.64%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- -31.63%
- Годовое изменение
- -46.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.