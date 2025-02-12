КотировкиРазделы
SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation

45.81 USD 1.61 (3.64%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLVM за сегодня изменился на 3.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.93, а максимальная — 46.00.

Следите за динамикой Sylvamo Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
43.93 46.00
Годовой диапазон
40.23 98.02
Предыдущее закрытие
44.20
Open
44.37
Bid
45.81
Ask
46.11
Low
43.93
High
46.00
Объем
573
Дневное изменение
3.64%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
-31.63%
Годовое изменение
-46.34%
