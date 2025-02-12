Dövizler / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
43.77 USD 1.51 (3.33%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLVM fiyatı bugün -3.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.56 ve Yüksek fiyatı olarak 45.35 aralığında işlem gördü.
Sylvamo Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
43.56 45.35
Yıllık aralık
40.23 98.02
- Önceki kapanış
- 45.28
- Açılış
- 45.35
- Satış
- 43.77
- Alış
- 44.07
- Düşük
- 43.56
- Yüksek
- 45.35
- Hacim
- 635
- Günlük değişim
- -3.33%
- Aylık değişim
- -3.97%
- 6 aylık değişim
- -34.67%
- Yıllık değişim
- -48.73%
21 Eylül, Pazar