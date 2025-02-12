Währungen / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
45.28 USD 0.74 (1.66%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLVM hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.10 bis zu einem Hoch von 45.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sylvamo Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLVM News
Tagesspanne
44.10 45.94
Jahresspanne
40.23 98.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.54
- Eröffnung
- 44.75
- Bid
- 45.28
- Ask
- 45.58
- Tief
- 44.10
- Hoch
- 45.94
- Volumen
- 518
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- -0.66%
- 6-Monatsänderung
- -32.42%
- Jahresänderung
- -46.96%
