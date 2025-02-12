Devises / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
43.77 USD 1.51 (3.33%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLVM a changé de -3.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.56 et à un maximum de 45.35.
Suivez la dynamique Sylvamo Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SLVM Nouvelles
- Sylvamo declares $0.45 quarterly dividend, authorizes $150m buyback
- Sylvamo director Stan Askren to resign from board effective September 1
- Sylvamo stock price target lowered to $49 by RBC Capital on weak guidance
- Sylvamo stock price target lowered to $44 by BofA on paper market challenges
- Sylvamo Delivers Q2 EBITDA Growth
- Sylvamo SLVM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sylvamo stock hits 52-week low at $38.45
- Sylvamo Q2 2025 slides: EBITDA halves YoY amid maintenance costs, Q3 rebound expected
- Sylvamo earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Sylvamo shares tumble over 7% after missing Q2 earnings estimates
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- CF Industries' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Prices
- Scotts Miracle-Gro's Q3 Earnings Top, Revenues Lag Estimates
- Mosaic's Q2 Earnings and Revenues Miss, Phosphate Volumes Fall
- Do Options Traders Know Something About Sylvamo Stock We Don't?
- Sylvamo Corp stock hits 52-week low at $47.78
- Sylvamo stock hits 52-week low at 49.93 USD
- Sylvamo: No Paper Moon, But Takes Some Faith (NYSE:SLVM)
- Kraft Heinz and Helmerich & Payne Hit the Casualty List
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Sylvamo stock touches 52-week low at $51.45 amid market challenges
- Sylvamo stock hits 52-week low at $51.55 amid market challenges
- Sylvamo announces $0.45 quarterly dividend per share
- Sylvamo Corporation (SLVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
43.56 45.35
Range Annuel
40.23 98.02
- Clôture Précédente
- 45.28
- Ouverture
- 45.35
- Bid
- 43.77
- Ask
- 44.07
- Plus Bas
- 43.56
- Plus Haut
- 45.35
- Volume
- 635
- Changement quotidien
- -3.33%
- Changement Mensuel
- -3.97%
- Changement à 6 Mois
- -34.67%
- Changement Annuel
- -48.73%
20 septembre, samedi