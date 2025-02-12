CotationsSections
Devises / SLVM
Retour à Actions

SLVM: Sylvamo Corporation

43.77 USD 1.51 (3.33%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SLVM a changé de -3.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.56 et à un maximum de 45.35.

Suivez la dynamique Sylvamo Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLVM Nouvelles

Range quotidien
43.56 45.35
Range Annuel
40.23 98.02
Clôture Précédente
45.28
Ouverture
45.35
Bid
43.77
Ask
44.07
Plus Bas
43.56
Plus Haut
45.35
Volume
635
Changement quotidien
-3.33%
Changement Mensuel
-3.97%
Changement à 6 Mois
-34.67%
Changement Annuel
-48.73%
20 septembre, samedi