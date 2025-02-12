货币 / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
45.81 USD 1.61 (3.64%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLVM汇率已更改3.64%。当日，交易品种以低点43.93和高点46.00进行交易。
关注Sylvamo Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLVM新闻
- Sylvamo declares $0.45 quarterly dividend, authorizes $150m buyback
- Sylvamo director Stan Askren to resign from board effective September 1
- Sylvamo stock price target lowered to $49 by RBC Capital on weak guidance
- Sylvamo stock price target lowered to $44 by BofA on paper market challenges
- Sylvamo Delivers Q2 EBITDA Growth
- Sylvamo SLVM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sylvamo stock hits 52-week low at $38.45
- Sylvamo Q2 2025 slides: EBITDA halves YoY amid maintenance costs, Q3 rebound expected
- Sylvamo earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Sylvamo shares tumble over 7% after missing Q2 earnings estimates
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- CF Industries' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Prices
- Scotts Miracle-Gro's Q3 Earnings Top, Revenues Lag Estimates
- Mosaic's Q2 Earnings and Revenues Miss, Phosphate Volumes Fall
- Do Options Traders Know Something About Sylvamo Stock We Don't?
- Sylvamo Corp stock hits 52-week low at $47.78
- Sylvamo stock hits 52-week low at 49.93 USD
- Sylvamo: No Paper Moon, But Takes Some Faith (NYSE:SLVM)
- Kraft Heinz and Helmerich & Payne Hit the Casualty List
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Sylvamo stock touches 52-week low at $51.45 amid market challenges
- Sylvamo stock hits 52-week low at $51.55 amid market challenges
- Sylvamo announces $0.45 quarterly dividend per share
- Sylvamo Corporation (SLVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
43.93 46.00
年范围
40.23 98.02
- 前一天收盘价
- 44.20
- 开盘价
- 44.37
- 卖价
- 45.81
- 买价
- 46.11
- 最低价
- 43.93
- 最高价
- 46.00
- 交易量
- 573
- 日变化
- 3.64%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- -31.63%
- 年变化
- -46.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值