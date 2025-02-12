通貨 / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
45.28 USD 0.74 (1.66%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLVMの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり44.10の安値と45.94の高値で取引されました。
Sylvamo Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SLVM News
- Sylvamo declares $0.45 quarterly dividend, authorizes $150m buyback
- Sylvamo director Stan Askren to resign from board effective September 1
- Sylvamo stock price target lowered to $49 by RBC Capital on weak guidance
- Sylvamo stock price target lowered to $44 by BofA on paper market challenges
- Sylvamo Delivers Q2 EBITDA Growth
- Sylvamo SLVM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sylvamo stock hits 52-week low at $38.45
- Sylvamo Q2 2025 slides: EBITDA halves YoY amid maintenance costs, Q3 rebound expected
- Sylvamo earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Sylvamo shares tumble over 7% after missing Q2 earnings estimates
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- CF Industries' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Prices
- Scotts Miracle-Gro's Q3 Earnings Top, Revenues Lag Estimates
- Mosaic's Q2 Earnings and Revenues Miss, Phosphate Volumes Fall
- Do Options Traders Know Something About Sylvamo Stock We Don't?
- Sylvamo Corp stock hits 52-week low at $47.78
- Sylvamo stock hits 52-week low at 49.93 USD
- Sylvamo: No Paper Moon, But Takes Some Faith (NYSE:SLVM)
- Kraft Heinz and Helmerich & Payne Hit the Casualty List
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Sylvamo stock touches 52-week low at $51.45 amid market challenges
- Sylvamo stock hits 52-week low at $51.55 amid market challenges
- Sylvamo announces $0.45 quarterly dividend per share
- Sylvamo Corporation (SLVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
44.10 45.94
1年のレンジ
40.23 98.02
- 以前の終値
- 44.54
- 始値
- 44.75
- 買値
- 45.28
- 買値
- 45.58
- 安値
- 44.10
- 高値
- 45.94
- 出来高
- 518
- 1日の変化
- 1.66%
- 1ヶ月の変化
- -0.66%
- 6ヶ月の変化
- -32.42%
- 1年の変化
- -46.96%
