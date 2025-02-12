통화 / SLVM
SLVM: Sylvamo Corporation
43.77 USD 1.51 (3.33%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLVM 환율이 오늘 -3.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.56이고 고가는 45.35이었습니다.
Sylvamo Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SLVM News
- Sylvamo declares $0.45 quarterly dividend, authorizes $150m buyback
- Sylvamo director Stan Askren to resign from board effective September 1
- Sylvamo stock price target lowered to $49 by RBC Capital on weak guidance
- Sylvamo stock price target lowered to $44 by BofA on paper market challenges
- Sylvamo Delivers Q2 EBITDA Growth
- Sylvamo SLVM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sylvamo stock hits 52-week low at $38.45
- Sylvamo Q2 2025 slides: EBITDA halves YoY amid maintenance costs, Q3 rebound expected
- Sylvamo earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Sylvamo shares tumble over 7% after missing Q2 earnings estimates
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- CF Industries' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Prices
- Scotts Miracle-Gro's Q3 Earnings Top, Revenues Lag Estimates
- Mosaic's Q2 Earnings and Revenues Miss, Phosphate Volumes Fall
- Do Options Traders Know Something About Sylvamo Stock We Don't?
- Sylvamo Corp stock hits 52-week low at $47.78
- Sylvamo stock hits 52-week low at 49.93 USD
- Sylvamo: No Paper Moon, But Takes Some Faith (NYSE:SLVM)
- Kraft Heinz and Helmerich & Payne Hit the Casualty List
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Sylvamo stock touches 52-week low at $51.45 amid market challenges
- Sylvamo stock hits 52-week low at $51.55 amid market challenges
- Sylvamo announces $0.45 quarterly dividend per share
- Sylvamo Corporation (SLVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
43.56 45.35
년간 변동
40.23 98.02
- 이전 종가
- 45.28
- 시가
- 45.35
- Bid
- 43.77
- Ask
- 44.07
- 저가
- 43.56
- 고가
- 45.35
- 볼륨
- 635
- 일일 변동
- -3.33%
- 월 변동
- -3.97%
- 6개월 변동
- -34.67%
- 년간 변동율
- -48.73%
20 9월, 토요일