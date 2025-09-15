Moedas / RKLB
RKLB: Rocket Lab USA Inc
48.07 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RKLB para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.45 e o mais alto foi 49.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Rocket Lab USA Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RKLB Notícias
Faixa diária
47.45 49.19
Faixa anual
8.80 55.17
- Fechamento anterior
- 48.08
- Open
- 48.92
- Bid
- 48.07
- Ask
- 48.37
- Low
- 47.45
- High
- 49.19
- Volume
- 5.333 K
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 2.82%
- Mudança de 6 meses
- 171.74%
- Mudança anual
- 398.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh