RKLB: Rocket Lab USA Inc

47.79 USD 0.61 (1.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RKLB ha avuto una variazione del 1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.13 e ad un massimo di 48.93.

Segui le dinamiche di Rocket Lab USA Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.13 48.93
Intervallo Annuale
8.80 55.17
Chiusura Precedente
47.18
Apertura
47.77
Bid
47.79
Ask
48.09
Minimo
47.13
Massimo
48.93
Volume
37.671 K
Variazione giornaliera
1.29%
Variazione Mensile
2.22%
Variazione Semestrale
170.15%
Variazione Annuale
395.23%
20 settembre, sabato