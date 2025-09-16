Valute / RKLB
RKLB: Rocket Lab USA Inc
47.79 USD 0.61 (1.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RKLB ha avuto una variazione del 1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.13 e ad un massimo di 48.93.
Segui le dinamiche di Rocket Lab USA Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
47.13 48.93
Intervallo Annuale
8.80 55.17
- Chiusura Precedente
- 47.18
- Apertura
- 47.77
- Bid
- 47.79
- Ask
- 48.09
- Minimo
- 47.13
- Massimo
- 48.93
- Volume
- 37.671 K
- Variazione giornaliera
- 1.29%
- Variazione Mensile
- 2.22%
- Variazione Semestrale
- 170.15%
- Variazione Annuale
- 395.23%
20 settembre, sabato