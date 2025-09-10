Валюты / RKLB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RKLB: Rocket Lab USA Inc
47.24 USD 6.80 (12.58%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RKLB за сегодня изменился на -12.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.01, а максимальная — 52.08.
Следите за динамикой Rocket Lab USA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RKLB
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Why Rocket Lab Stock Just Crashed
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Акции Rocket Lab падают после запуска программы ATM на $750 млн
- Rocket Lab stock falls after launching $750 million ATM offering
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- Rocket Lab Has a New Launch Pad. Does It Matter?
- Rocket Lab Stock Slips On $750 Million Equity Offering Plan
- Rocket Lab Stock Plunges After Unveiling $750M Equity Offering Plan
- ETF Кэти Вуд корректирует активы, в фокусе ARCT и TEM
- After-hours movers: Dave & Buster’s, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab
- Rocket Lab Stock Is Facing Selling Pressure After Hours: What's Going On? - Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Rocket Lab’s Shift To Orbital Power (NASDAQ:RKLB)
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Акции Rocket Lab USA достигли исторического максимума в $53,44
- Rocket Lab USA stock reaches all-time high at 53.44 USD
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Could Rocket Lab Stock Be a Millionaire Maker?
- ARK ETF Кэти Вуд покупает акции Klarna и продает Tempus AI на фоне рыночных изменений
- Rocket Lab Gains 6.3% in the Past Month: How to Play the Stock?
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Rocket Lab Pitches Mars Satellite As First Step To Keep Astronauts Mission-Ready Before They Set Foot On The Red Planet: 'Talk First, Land Later' - Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)
Дневной диапазон
47.01 52.08
Годовой диапазон
8.80 55.17
- Предыдущее закрытие
- 54.04
- Open
- 51.97
- Bid
- 47.24
- Ask
- 47.54
- Low
- 47.01
- High
- 52.08
- Объем
- 88.735 K
- Дневное изменение
- -12.58%
- Месячное изменение
- 1.05%
- 6-месячное изменение
- 167.04%
- Годовое изменение
- 389.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.