RKLB: Rocket Lab USA Inc

47.24 USD 6.80 (12.58%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RKLB за сегодня изменился на -12.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.01, а максимальная — 52.08.

Следите за динамикой Rocket Lab USA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.01 52.08
Годовой диапазон
8.80 55.17
Предыдущее закрытие
54.04
Open
51.97
Bid
47.24
Ask
47.54
Low
47.01
High
52.08
Объем
88.735 K
Дневное изменение
-12.58%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
167.04%
Годовое изменение
389.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.