RKLB: Rocket Lab USA Inc
47.18 USD 0.90 (1.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RKLB hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.00 bis zu einem Hoch von 49.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rocket Lab USA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RKLB News
- Rocket Lab SVP, Kampani Arjun, sells $1.97 million in RKLB stock
- Rocket Lab COO Klein sells $2.4 million in RKLB stock
- Rocket Lab CFO Adam Spice sells $3.34 million in RKLB stock
- Why Rocket Lab Stock Could Trounce the S&P 500 in 2026
- Why Rocket Lab Stock Plummeted This Week
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- 2 No-Brainer Space Stocks to Buy With $500 Right Now
- Rocket Lab: Trust verkauft Aktien im Wert von 127,4 Millionen US-Dollar
- Rocket Lab (RKLB) shares sold by trust for $127.4 million
- Rocket Lab Corporation (RKLB) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Rocket Lab Stock (RKLB) Sinks 12% on $750M Equity Offering —Time to Buy the Dip? - TipRanks.com
- Rocket Lab Stock At $50: Neutron Hype Meets 3-Launch Plan (NASDAQ:RKLB)
- What You Don't Know About Rocket Lab Could Help You
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Why Rocket Lab Stock Just Crashed
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Rocket Lab-Aktie fällt nach Ankündigung einer Kapitalmaßnahme über 750 Mio. US-Dollar
- Rocket Lab stock falls after launching $750 million ATM offering
- US-Vorbörse: Oracle, Alphabet, Novo Nordisk und Dave & Buster’s mit viel Bewegung
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- Rocket Lab Has a New Launch Pad. Does It Matter?
- Rocket Lab Stock Slips On $750 Million Equity Offering Plan
Tagesspanne
47.00 49.19
Jahresspanne
8.80 55.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.08
- Eröffnung
- 48.92
- Bid
- 47.18
- Ask
- 47.48
- Tief
- 47.00
- Hoch
- 49.19
- Volumen
- 35.661 K
- Tagesänderung
- -1.87%
- Monatsänderung
- 0.92%
- 6-Monatsänderung
- 166.70%
- Jahresänderung
- 388.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K