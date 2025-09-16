KurseKategorien
RKLB: Rocket Lab USA Inc

47.18 USD 0.90 (1.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RKLB hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.00 bis zu einem Hoch von 49.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rocket Lab USA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
47.00 49.19
Jahresspanne
8.80 55.17
Vorheriger Schlusskurs
48.08
Eröffnung
48.92
Bid
47.18
Ask
47.48
Tief
47.00
Hoch
49.19
Volumen
35.661 K
Tagesänderung
-1.87%
Monatsänderung
0.92%
6-Monatsänderung
166.70%
Jahresänderung
388.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
