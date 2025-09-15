クォートセクション
通貨 / RKLB
RKLB: Rocket Lab USA Inc

47.18 USD 0.90 (1.87%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RKLBの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり47.00の安値と49.19の高値で取引されました。

Rocket Lab USA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
47.00 49.19
1年のレンジ
8.80 55.17
以前の終値
48.08
始値
48.92
買値
47.18
買値
47.48
安値
47.00
高値
49.19
出来高
35.661 K
1日の変化
-1.87%
1ヶ月の変化
0.92%
6ヶ月の変化
166.70%
1年の変化
388.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K