Dövizler / RKLB
RKLB: Rocket Lab USA Inc
47.79 USD 0.61 (1.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RKLB fiyatı bugün 1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.13 ve Yüksek fiyatı olarak 48.93 aralığında işlem gördü.
Rocket Lab USA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RKLB haberleri
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Rocket Lab SVP’si Kampani Arjun, 1,97 milyon dolarlık RKLB hissesi sattı
- Rocket Lab COO Klein, RKLB hisselerinden 2,4 milyon dolarlık satış yaptı
- Rocket Lab CFO’su Adam Spice, RKLB hisselerinden 3,34 milyon dolarlık satış yaptı
- Rocket Lab SVP, Kampani Arjun, sells $1.97 million in RKLB stock
- Rocket Lab COO Klein sells $2.4 million in RKLB stock
- Rocket Lab CFO Adam Spice sells $3.34 million in RKLB stock
- Why Rocket Lab Stock Could Trounce the S&P 500 in 2026
- Why Rocket Lab Stock Plummeted This Week
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- 2 No-Brainer Space Stocks to Buy With $500 Right Now
- Rocket Lab hisseleri güven tarafından 127,4 milyon dolar karşılığında satıldı
- Rocket Lab (RKLB) shares sold by trust for $127.4 million
- Rocket Lab Corporation (RKLB) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Rocket Lab Stock (RKLB) Sinks 12% on $750M Equity Offering —Time to Buy the Dip? - TipRanks.com
- Rocket Lab Stock At $50: Neutron Hype Meets 3-Launch Plan (NASDAQ:RKLB)
- What You Don't Know About Rocket Lab Could Help You
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Why Rocket Lab Stock Just Crashed
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Rocket Lab hisseleri 750 milyon dolarlık ATM teklifinin ardından düştü
- Rocket Lab stock falls after launching $750 million ATM offering
Günlük aralık
47.13 48.93
Yıllık aralık
8.80 55.17
- Önceki kapanış
- 47.18
- Açılış
- 47.77
- Satış
- 47.79
- Alış
- 48.09
- Düşük
- 47.13
- Yüksek
- 48.93
- Hacim
- 37.671 K
- Günlük değişim
- 1.29%
- Aylık değişim
- 2.22%
- 6 aylık değişim
- 170.15%
- Yıllık değişim
- 395.23%
21 Eylül, Pazar