RKLB: Rocket Lab USA Inc

47.79 USD 0.61 (1.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RKLB fiyatı bugün 1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.13 ve Yüksek fiyatı olarak 48.93 aralığında işlem gördü.

Rocket Lab USA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
47.13 48.93
Yıllık aralık
8.80 55.17
Önceki kapanış
47.18
Açılış
47.77
Satış
47.79
Alış
48.09
Düşük
47.13
Yüksek
48.93
Hacim
37.671 K
Günlük değişim
1.29%
Aylık değişim
2.22%
6 aylık değişim
170.15%
Yıllık değişim
395.23%
21 Eylül, Pazar