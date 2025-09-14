Divisas / RKLB
RKLB: Rocket Lab USA Inc
48.08 USD 0.84 (1.78%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RKLB de hoy ha cambiado un 1.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.45, mientras que el máximo ha alcanzado 48.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rocket Lab USA Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
46.45 48.54
Rango anual
8.80 55.17
- Cierres anteriores
- 47.24
- Open
- 47.59
- Bid
- 48.08
- Ask
- 48.38
- Low
- 46.45
- High
- 48.54
- Volumen
- 41.710 K
- Cambio diario
- 1.78%
- Cambio mensual
- 2.84%
- Cambio a 6 meses
- 171.79%
- Cambio anual
- 398.24%
