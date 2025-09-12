货币 / RKLB
RKLB: Rocket Lab USA Inc
48.09 USD 0.85 (1.80%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RKLB汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点47.25和高点48.54进行交易。
关注Rocket Lab USA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
47.25 48.54
年范围
8.80 55.17
- 前一天收盘价
- 47.24
- 开盘价
- 47.55
- 卖价
- 48.09
- 买价
- 48.39
- 最低价
- 47.25
- 最高价
- 48.54
- 交易量
- 13.711 K
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- 2.87%
- 6个月变化
- 171.85%
- 年变化
- 398.34%
