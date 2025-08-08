Moedas / RGLD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RGLD: Royal Gold Inc
186.00 USD 2.10 (1.12%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGLD para hoje mudou para -1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 183.83 e o mais alto foi 187.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Royal Gold Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGLD Notícias
- Sandstorm Gold Royalties declara dividendo trimestral de C$ 0,02
- Ações da Royal Gold atingem máxima histórica de US$ 191,9
- Royal Gold stock hits all-time high at 191.9 USD
- Ações da Sandstorm Gold atingem máxima de 52 semanas a US$ 11,88
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Keep an Eye on These 3 Dividend Champion Stocks in 2025
- Franco-Nevada (FNV) Up 10.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Royal Gold files proxy for Sandstorm acquisition, sets October vote
- Royal Gold Poised For Higher Prices And Dividends As Gold Breaks Out (Technical Analysis)
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Solaris Resources stock price target raised to $13 from $11 at H.C. Wainwright
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- KGC or RGLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Best Income Stocks to Buy for August 13th
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Gold bars to be exempt from tariffs, White House clarifies
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
Faixa diária
183.83 187.10
Faixa anual
129.90 196.00
- Fechamento anterior
- 188.10
- Open
- 186.25
- Bid
- 186.00
- Ask
- 186.30
- Low
- 183.83
- High
- 187.10
- Volume
- 173
- Mudança diária
- -1.12%
- Mudança mensal
- 2.72%
- Mudança de 6 meses
- 13.94%
- Mudança anual
- 31.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh