Dövizler / RGLD
RGLD: Royal Gold Inc
191.67 USD 3.65 (1.94%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RGLD fiyatı bugün 1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.40 ve Yüksek fiyatı olarak 192.66 aralığında işlem gördü.
Royal Gold Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
186.40 192.66
Yıllık aralık
129.90 196.00
- Önceki kapanış
- 188.02
- Açılış
- 187.66
- Satış
- 191.67
- Alış
- 191.97
- Düşük
- 186.40
- Yüksek
- 192.66
- Hacim
- 3.409 K
- Günlük değişim
- 1.94%
- Aylık değişim
- 5.85%
- 6 aylık değişim
- 17.41%
- Yıllık değişim
- 35.23%
21 Eylül, Pazar