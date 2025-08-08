FiyatlarBölümler
RGLD
RGLD: Royal Gold Inc

191.67 USD 3.65 (1.94%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RGLD fiyatı bugün 1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.40 ve Yüksek fiyatı olarak 192.66 aralığında işlem gördü.

Royal Gold Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
186.40 192.66
Yıllık aralık
129.90 196.00
Önceki kapanış
188.02
Açılış
187.66
Satış
191.67
Alış
191.97
Düşük
186.40
Yüksek
192.66
Hacim
3.409 K
Günlük değişim
1.94%
Aylık değişim
5.85%
6 aylık değişim
17.41%
Yıllık değişim
35.23%
21 Eylül, Pazar