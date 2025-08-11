Divisas / RGLD
RGLD: Royal Gold Inc
188.10 USD 2.49 (1.31%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RGLD de hoy ha cambiado un -1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 186.66, mientras que el máximo ha alcanzado 192.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Royal Gold Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RGLD News
- Sandstorm Gold Royalties declara dividendo trimestral de 0,02 dólares canadienses
- Acciones de Royal Gold alcanzan un máximo histórico de 191.9 USD
- Royal Gold stock hits all-time high at 191.9 USD
- Las acciones de Sandstorm Gold alcanzan un máximo de 52 semanas a 11,88 dólares
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Keep an Eye on These 3 Dividend Champion Stocks in 2025
- Franco-Nevada (FNV) Up 10.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Royal Gold files proxy for Sandstorm acquisition, sets October vote
- Royal Gold Poised For Higher Prices And Dividends As Gold Breaks Out (Technical Analysis)
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Solaris Resources stock price target raised to $13 from $11 at H.C. Wainwright
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- KGC or RGLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Best Income Stocks to Buy for August 13th
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
Rango diario
186.66 192.10
Rango anual
129.90 196.00
- Cierres anteriores
- 190.59
- Open
- 189.00
- Bid
- 188.10
- Ask
- 188.40
- Low
- 186.66
- High
- 192.10
- Volumen
- 1.903 K
- Cambio diario
- -1.31%
- Cambio mensual
- 3.88%
- Cambio a 6 meses
- 15.22%
- Cambio anual
- 32.71%
