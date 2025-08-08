KurseKategorien
Währungen / RGLD
RGLD: Royal Gold Inc

188.02 USD 0.08 (0.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RGLD hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.83 bis zu einem Hoch von 188.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Royal Gold Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
183.83 188.14
Jahresspanne
129.90 196.00
Vorheriger Schlusskurs
188.10
Eröffnung
186.25
Bid
188.02
Ask
188.32
Tief
183.83
Hoch
188.14
Volumen
1.981 K
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
3.83%
6-Monatsänderung
15.17%
Jahresänderung
32.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K