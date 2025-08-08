Währungen / RGLD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RGLD: Royal Gold Inc
188.02 USD 0.08 (0.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGLD hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.83 bis zu einem Hoch von 188.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Royal Gold Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGLD News
- Sandstorm Gold Royalties kündigt Quartalsdividende von 0,02 C$ an
- Royal Gold-Aktie markiert Allzeithoch bei 191,9 USD
- Royal Gold stock hits all-time high at 191.9 USD
- Sandstorm Gold-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 11,88 $/n
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Keep an Eye on These 3 Dividend Champion Stocks in 2025
- Franco-Nevada (FNV) Up 10.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Royal Gold files proxy for Sandstorm acquisition, sets October vote
- Royal Gold Poised For Higher Prices And Dividends As Gold Breaks Out (Technical Analysis)
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Solaris Resources stock price target raised to $13 from $11 at H.C. Wainwright
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- KGC or RGLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Best Income Stocks to Buy for August 13th
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Gold bars to be exempt from tariffs, White House clarifies
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
Tagesspanne
183.83 188.14
Jahresspanne
129.90 196.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 188.10
- Eröffnung
- 186.25
- Bid
- 188.02
- Ask
- 188.32
- Tief
- 183.83
- Hoch
- 188.14
- Volumen
- 1.981 K
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 3.83%
- 6-Monatsänderung
- 15.17%
- Jahresänderung
- 32.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K