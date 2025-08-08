Валюты / RGLD
RGLD: Royal Gold Inc
190.59 USD 4.84 (2.48%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGLD за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 190.49, а максимальная — 196.00.
Следите за динамикой Royal Gold Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RGLD
- Sandstorm Gold Royalties объявляет квартальные дивиденды в размере C$0,02
- Акции Royal Gold достигли исторического максимума в $191,9
- Royal Gold stock hits all-time high at 191.9 USD
- Акции Sandstorm Gold достигли 52-недельного максимума в $11,88
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Keep an Eye on These 3 Dividend Champion Stocks in 2025
- Franco-Nevada (FNV) Up 10.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Royal Gold files proxy for Sandstorm acquisition, sets October vote
- Royal Gold Poised For Higher Prices And Dividends As Gold Breaks Out (Technical Analysis)
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Solaris Resources stock price target raised to $13 from $11 at H.C. Wainwright
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- KGC or RGLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Best Income Stocks to Buy for August 13th
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Gold bars to be exempt from tariffs, White House clarifies
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
Дневной диапазон
190.49 196.00
Годовой диапазон
129.90 196.00
- Предыдущее закрытие
- 195.43
- Open
- 196.00
- Bid
- 190.59
- Ask
- 190.89
- Low
- 190.49
- High
- 196.00
- Объем
- 1.938 K
- Дневное изменение
- -2.48%
- Месячное изменение
- 5.25%
- 6-месячное изменение
- 16.75%
- Годовое изменение
- 34.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.