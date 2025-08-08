КотировкиРазделы
RGLD
RGLD: Royal Gold Inc

190.59 USD 4.84 (2.48%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RGLD за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 190.49, а максимальная — 196.00.

Следите за динамикой Royal Gold Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
190.49 196.00
Годовой диапазон
129.90 196.00
Предыдущее закрытие
195.43
Open
196.00
Bid
190.59
Ask
190.89
Low
190.49
High
196.00
Объем
1.938 K
Дневное изменение
-2.48%
Месячное изменение
5.25%
6-месячное изменение
16.75%
Годовое изменение
34.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.