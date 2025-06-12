Moedas / PPTA
PPTA: Perpetua Resources Corp
17.15 USD 0.16 (0.94%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PPTA para hoje mudou para 0.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.72 e o mais alto foi 17.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Perpetua Resources Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PPTA Notícias
- Does Perpetua Resources (PPTA) Have the Potential to Rally 27.71% as Wall Street Analysts Expect?
- Perpetua Resources recebe termo preliminar de financiamento do Banco de Exportação e Importação dos EUA
- Perpetua Resources receives preliminary financing term sheet from US EXIM Bank
- Perpetua Resources receives preliminary term sheet for $2B EXIM financing
- Wright Michael Stephen sells Perpetua Resources (PPTA) shares for $183,100
- Perpetua Resources:Idaho Facilities Nears Development, Supported By Vibrant Gold, Antimony
- Perpetua Resources Corp stock hits 52-week high at $18.73
- Wall Street Analysts Predict a 25.38% Upside in Perpetua Resources (PPTA): Here's What You Should Know
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at $18.05
- H.C. Wainwright raises Perpetua Resources stock price target to $30 on gold outlook
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at 17.98 USD
- RBC Capital initiates Perpetua Resources stock with Outperform rating
- Perpetua Resources completes option share sale, raising total proceeds to $474 million
- Perpetua Resources raises $49 million through option exercise
- Perpetua Resources Publishes 2024 Sustainability Report
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Perpetua Resources stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after raise
- Perpetua Resources Announces Webinar to Provide Update on Successful Financing and Next Steps to Unlock Value at the Stibnite Gold Project
- Perpetua Resources Closes US$425 Million Financing as part of Comprehensive Financing Package for Stibnite Gold Project
- Exclusive: US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
- Exclusive-US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
- Perpetua Resources stock tumbles after announcing equity offering
- Perpetua Resources increases public offering to $325 million
Faixa diária
16.72 17.30
Faixa anual
7.81 19.74
- Fechamento anterior
- 16.99
- Open
- 17.11
- Bid
- 17.15
- Ask
- 17.45
- Low
- 16.72
- High
- 17.30
- Volume
- 1.390 K
- Mudança diária
- 0.94%
- Mudança mensal
- -9.64%
- Mudança de 6 meses
- 62.87%
- Mudança anual
- 76.26%
