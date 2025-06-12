クォートセクション
通貨 / PPTA
PPTA: Perpetua Resources Corp

17.41 USD 0.42 (2.47%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PPTAの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり16.72の安値と17.45の高値で取引されました。

Perpetua Resources Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.72 17.45
1年のレンジ
7.81 19.74
以前の終値
16.99
始値
17.11
買値
17.41
買値
17.71
安値
16.72
高値
17.45
出来高
3.994 K
1日の変化
2.47%
1ヶ月の変化
-8.27%
6ヶ月の変化
65.34%
1年の変化
78.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K