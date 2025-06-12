通貨 / PPTA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PPTA: Perpetua Resources Corp
17.41 USD 0.42 (2.47%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPTAの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり16.72の安値と17.45の高値で取引されました。
Perpetua Resources Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPTA News
- Does Perpetua Resources (PPTA) Have the Potential to Rally 27.71% as Wall Street Analysts Expect?
- パーペチュア・リソーシズ、米輸出入銀行から予備的融資条件書を受領
- Perpetua Resources receives preliminary financing term sheet from US EXIM Bank
- Perpetua Resources receives preliminary term sheet for $2B EXIM financing
- Wright Michael Stephen sells Perpetua Resources (PPTA) shares for $183,100
- Perpetua Resources:Idaho Facilities Nears Development, Supported By Vibrant Gold, Antimony
- Perpetua Resources Corp stock hits 52-week high at $18.73
- Wall Street Analysts Predict a 25.38% Upside in Perpetua Resources (PPTA): Here's What You Should Know
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at $18.05
- H.C. Wainwright raises Perpetua Resources stock price target to $30 on gold outlook
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at 17.98 USD
- RBC Capital initiates Perpetua Resources stock with Outperform rating
- Perpetua Resources completes option share sale, raising total proceeds to $474 million
- Perpetua Resources raises $49 million through option exercise
- Perpetua Resources Publishes 2024 Sustainability Report
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Perpetua Resources stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after raise
- Perpetua Resources Announces Webinar to Provide Update on Successful Financing and Next Steps to Unlock Value at the Stibnite Gold Project
- Perpetua Resources Closes US$425 Million Financing as part of Comprehensive Financing Package for Stibnite Gold Project
- Exclusive: US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
- Exclusive-US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
- Perpetua Resources stock tumbles after announcing equity offering
- Perpetua Resources increases public offering to $325 million
1日のレンジ
16.72 17.45
1年のレンジ
7.81 19.74
- 以前の終値
- 16.99
- 始値
- 17.11
- 買値
- 17.41
- 買値
- 17.71
- 安値
- 16.72
- 高値
- 17.45
- 出来高
- 3.994 K
- 1日の変化
- 2.47%
- 1ヶ月の変化
- -8.27%
- 6ヶ月の変化
- 65.34%
- 1年の変化
- 78.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K