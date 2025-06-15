Valute / PPTA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PPTA: Perpetua Resources Corp
18.31 USD 0.90 (5.17%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PPTA ha avuto una variazione del 5.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.52 e ad un massimo di 18.41.
Segui le dinamiche di Perpetua Resources Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPTA News
- Perpetua Resources riceve l’autorizzazione per il progetto Stibnite Gold
- Perpetua Resources receives notice to proceed for Stibnite Gold Project
- Does Perpetua Resources (PPTA) Have the Potential to Rally 27.71% as Wall Street Analysts Expect?
- Perpetua Resources riceve lettera preliminare di finanziamento dalla US EXIM Bank
- Perpetua Resources receives preliminary financing term sheet from US EXIM Bank
- Perpetua Resources receives preliminary term sheet for $2B EXIM financing
- Wright Michael Stephen sells Perpetua Resources (PPTA) shares for $183,100
- Perpetua Resources:Idaho Facilities Nears Development, Supported By Vibrant Gold, Antimony
- Perpetua Resources Corp stock hits 52-week high at $18.73
- Wall Street Analysts Predict a 25.38% Upside in Perpetua Resources (PPTA): Here's What You Should Know
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at $18.05
- H.C. Wainwright raises Perpetua Resources stock price target to $30 on gold outlook
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at 17.98 USD
- RBC Capital initiates Perpetua Resources stock with Outperform rating
- Perpetua Resources completes option share sale, raising total proceeds to $474 million
- Perpetua Resources raises $49 million through option exercise
- Perpetua Resources Publishes 2024 Sustainability Report
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Perpetua Resources stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after raise
- Perpetua Resources Announces Webinar to Provide Update on Successful Financing and Next Steps to Unlock Value at the Stibnite Gold Project
- Perpetua Resources Closes US$425 Million Financing as part of Comprehensive Financing Package for Stibnite Gold Project
- Exclusive: US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
- Exclusive-US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
Intervallo Giornaliero
17.52 18.41
Intervallo Annuale
7.81 19.74
- Chiusura Precedente
- 17.41
- Apertura
- 17.63
- Bid
- 18.31
- Ask
- 18.61
- Minimo
- 17.52
- Massimo
- 18.41
- Volume
- 6.501 K
- Variazione giornaliera
- 5.17%
- Variazione Mensile
- -3.53%
- Variazione Semestrale
- 73.88%
- Variazione Annuale
- 88.18%
20 settembre, sabato