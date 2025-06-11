货币 / PPTA
PPTA: Perpetua Resources Corp
17.38 USD 0.46 (2.72%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PPTA汇率已更改2.72%。当日，交易品种以低点16.87和高点17.65进行交易。
关注Perpetua Resources Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.87 17.65
年范围
7.81 19.74
- 前一天收盘价
- 16.92
- 开盘价
- 16.88
- 卖价
- 17.38
- 买价
- 17.68
- 最低价
- 16.87
- 最高价
- 17.65
- 交易量
- 3.583 K
- 日变化
- 2.72%
- 月变化
- -8.43%
- 6个月变化
- 65.05%
- 年变化
- 78.62%
