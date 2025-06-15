Währungen / PPTA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PPTA: Perpetua Resources Corp
17.41 USD 0.42 (2.47%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPTA hat sich für heute um 2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.72 bis zu einem Hoch von 17.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perpetua Resources Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPTA News
- Perpetua Resources erhält Baufreigabe für Stibnite-Goldprojekt
- Perpetua Resources receives notice to proceed for Stibnite Gold Project
- Does Perpetua Resources (PPTA) Have the Potential to Rally 27.71% as Wall Street Analysts Expect?
- Perpetua Resources erhält vorläufiges Term Sheet der US EXIM Bank für Milliardenfinanzierung
- Perpetua Resources receives preliminary financing term sheet from US EXIM Bank
- Perpetua Resources receives preliminary term sheet for $2B EXIM financing
- Wright Michael Stephen sells Perpetua Resources (PPTA) shares for $183,100
- Perpetua Resources:Idaho Facilities Nears Development, Supported By Vibrant Gold, Antimony
- Perpetua Resources Corp stock hits 52-week high at $18.73
- Wall Street Analysts Predict a 25.38% Upside in Perpetua Resources (PPTA): Here's What You Should Know
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at $18.05
- H.C. Wainwright raises Perpetua Resources stock price target to $30 on gold outlook
- Perpetua Resources stock hits 52-week high at 17.98 USD
- RBC Capital initiates Perpetua Resources stock with Outperform rating
- Perpetua Resources completes option share sale, raising total proceeds to $474 million
- Perpetua Resources raises $49 million through option exercise
- Perpetua Resources Publishes 2024 Sustainability Report
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Perpetua Resources stock holds Buy rating at H.C. Wainwright after raise
- Perpetua Resources Announces Webinar to Provide Update on Successful Financing and Next Steps to Unlock Value at the Stibnite Gold Project
- Perpetua Resources Closes US$425 Million Financing as part of Comprehensive Financing Package for Stibnite Gold Project
- Exclusive: US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
- Exclusive-US Export-Import Bank considers $120 million loan for Greenland rare earths project
Tagesspanne
16.72 17.45
Jahresspanne
7.81 19.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.99
- Eröffnung
- 17.11
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Tief
- 16.72
- Hoch
- 17.45
- Volumen
- 3.994 K
- Tagesänderung
- 2.47%
- Monatsänderung
- -8.27%
- 6-Monatsänderung
- 65.34%
- Jahresänderung
- 78.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K