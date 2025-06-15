KurseKategorien
PPTA: Perpetua Resources Corp

17.41 USD 0.42 (2.47%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PPTA hat sich für heute um 2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.72 bis zu einem Hoch von 17.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Perpetua Resources Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.72 17.45
Jahresspanne
7.81 19.74
Vorheriger Schlusskurs
16.99
Eröffnung
17.11
Bid
17.41
Ask
17.71
Tief
16.72
Hoch
17.45
Volumen
3.994 K
Tagesänderung
2.47%
Monatsänderung
-8.27%
6-Monatsänderung
65.34%
Jahresänderung
78.93%
