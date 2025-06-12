Валюты / PPTA
PPTA: Perpetua Resources Corp
16.92 USD 1.09 (6.05%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPTA за сегодня изменился на -6.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.88, а максимальная — 18.46.
Следите за динамикой Perpetua Resources Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.88 18.46
Годовой диапазон
7.81 19.74
- Предыдущее закрытие
- 18.01
- Open
- 18.44
- Bid
- 16.92
- Ask
- 17.22
- Low
- 16.88
- High
- 18.46
- Объем
- 6.024 K
- Дневное изменение
- -6.05%
- Месячное изменение
- -10.85%
- 6-месячное изменение
- 60.68%
- Годовое изменение
- 73.90%
