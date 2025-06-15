CotationsSections
Devises / PPTA
Retour à Actions

PPTA: Perpetua Resources Corp

18.31 USD 0.90 (5.17%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PPTA a changé de 5.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.52 et à un maximum de 18.41.

Suivez la dynamique Perpetua Resources Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PPTA Nouvelles

Range quotidien
17.52 18.41
Range Annuel
7.81 19.74
Clôture Précédente
17.41
Ouverture
17.63
Bid
18.31
Ask
18.61
Plus Bas
17.52
Plus Haut
18.41
Volume
6.501 K
Changement quotidien
5.17%
Changement Mensuel
-3.53%
Changement à 6 Mois
73.88%
Changement Annuel
88.18%
20 septembre, samedi